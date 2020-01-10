"بكري": العالم لن ينسى دور مصر في هذا الأمر الخطير

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مصطفى بكري
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أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك دولًا لن تنسى لمصر ولا جيشها العظيم أو قائدها الوطني «فرملة» تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد وإسقاط جماعة الإخوان التي كانت أداتهم في تنفيذ الاستراتيجية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا منزعجة من تنامي قوة الجيش المصري الذي بات قوة إقليمية كبرى مجهزة بأحدث الأسلحة.
وأضاف «بكري» أن الأوضاع المشتعلة بين أمريكا وإيران تجعلنا أمام عنوان واحد، وهو كيفية طرد القوات الأجنبية من المنطقة، متابعا أن القوات الأجنبية بدأت تنسحب من سوريا والعراق، وهذا هدف تحرري يسعى له الجميع.

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