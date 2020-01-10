"بكري": العالم لن ينسى دور مصر في هذا الأمر الخطير

10 يناير 2020 - 12:10 ص

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك دولًا لن تنسى لمصر ولا جيشها العظيم أو قائدها الوطني «فرملة» تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد وإسقاط جماعة الإخوان التي كانت أداتهم في تنفيذ الاستراتيجية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



وأوضح، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا منزعجة من تنامي قوة الجيش المصري الذي بات قوة إقليمية كبرى مجهزة بأحدث الأسلحة.

