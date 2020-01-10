» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجه الباردة.



وأضافت "شاكر"،خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أنه بداية من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضافت "شاكر"،خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أنه بداية من يوم السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية.