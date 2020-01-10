بالأسماء.. 25 مصابا وقتيلين في حادث مروع ببني سويف

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متابعات- أمينة عبد العال

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أسيوط

سوهاج

بني سويف

أسفر حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة عن مصرع إثنين و إصابة 25 آخرين علي الطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق سنور بنطاق دائرة محافظة بني سويف.

وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطار من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس يحمل لوحات رقم"1354 ب هـ أ" تابع لأحدي الشركات وسيارة النقل تحمل لوحات رقم " 5113 ي د أ".

وأسفر الحادث عن مقتل محمود عبد العزيز هاشم 35 عام مقيم في سوهاج والشناوي محمد أحمد 44 سنة "سائق ومقيم في الغردقة.

وأسماء المصابين:زايد رمضان أحمد 47 سنة مقيم في سوهاج

عبير محمد أحمد 32 سنة مقيمة في سوهاج

صلاح كمال عواد 40 سنة مقيم في سوهاج

أحمد هاشم 32 سنة وابنته أروي عام واحد

ووفاء خليفة السيد 30 سنة مقيمة في سوهاج

أحمد أبو الدهب 25 سنة سوهاج

لمياء أشرف سعيد 17 سنة سوهاج،  وشقيقتها نسمة أشرف 15 سنة سوهاج

ولاء محمد أحمد 20 سنة  مقيمة في المنصورة

عابدين محمد أحمد 36 سنة مقيم في سوهاج

عبد العزيز محمد عبد المنعم 17 سنة في سوهاج

هدير جمال عبد اللطيف 25 سنة مقيمة في سوهاج

مرسي جابر عثمان 46 سمة مقيمة في سوهاج وأبنته ياسمين مرسي 24 سنة

هاني خلف 17 سنة مقيم في سوهاج

محمود عبد المنصف علام 15 سنة سوهاج

ناجح محمود علي 32 سنة سوهاج

عمر ياسر حمدي 19 سنة أسيوط

نادية عبد الحميد 60 سنة مقيم سوهاج  

يوسف عبد الحميد 23 سنة سوهاج وابنه عبد الله يوسف محمد عام ونصف سوهاج

أيمن إبراهيم 33 سنة أسيوط

مصاب مجهول الهوية

يذكر أن 15 سيارة إسعاف تابعة لمرافق بني سويف انتقلت إلي موقع الحادث وجري نقل 13 مصابا إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي و12 مصابا إلي مستشفي بني سويف العام، وتم إيداع المتوفيين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 


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