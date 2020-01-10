" دي أفضل طريقة"..مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي

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علي مصيلحي

الدعم النقدي

رد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، علي ما تم تداوله بشأن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، قائلا :" جاري إجراء دراسات لاختيار الأسلوب الأفضل لتقديم الدعم، وتبين أن أفضل وسيلة لتقديم الدعم هو الدعم النقدي المشروط.

و أضاف "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن الدعم النقدي المشروط، يعني أنه يقدم لشرائح بعينها، وسلع معينة، ويدرسون هل يكون الدعم اختياري، أم من منافذ حكومية بعينها.

وتابع :" مصر أصبح لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية ويعملون على استغلالها بالشكل الأمثل ، منوها بأن الحكومة تبحث تقديم الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل".

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