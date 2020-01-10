10 يناير 2020 - 10:00 ص

نشرت وسائل إعلام غربية، مقطع فيديو، زعمت أن للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في ضواحي طهران، ما أدى لسقوطها ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 يوم الأربعاء الماضي.



وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي نشرته بالفعل يعود ل لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق منطقة باراند، قرب مطار طهران، وهي المنطقة التي توقف فيها إرسال الإشارة من طرف الطائرة قبل تحطمها.

ويظهر في الفيديو المتداول، تسبب الصاروخ بانفجار لم يؤد لتدمير الطائرة فورا، بل واصلت التحليق قليلا، قبل أن تسقط على الأرض وتتحطم.



