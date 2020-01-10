فيديو نادر لأبو مهدي المهندس: نريد تدمير السعودية وليس إسرائيل

10 يناير 2020 - 10:08 ص

نشر مواقع الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو نادر للقيادي أبو مهدي المهندس الذي تم اغتياله برفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الجمعة الماضية.

ويظهر مهدي المهندس وهو يتكلم باللغة الفارسية مع صحفيين من قناة تابعة للحرس الثوري.

و يقول المهندس بحسب الفيديو الذي تم ترجمته من قبل الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي : أتمنى أموت وأرى دمار الرياض والسعودية وليس إسرائيل ، السعودية فقط نريد دمارها".

كما أضاف أحد المغردين جزءا من كلام أبو مهدي قائلا : " يقول له متى تتمنى أن تستشهد يجواب بعد خمس سنوات يقول له بعد هلاك إسرائيل يجواب لا إسرائيل لا أريد هلاك رياض سعودي سعودي يقول له وهلاك أمريكا يجاوب أمريكا يهلك بيد ترامب.. هذا حقيقة أبو المهدي المهندس لا يريد هلاك أمريكا ولا إسرائيل يريد هلاك سعودية الذي في قبلة المسلمين".







