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شرط بسيط لـ"ملياردير" لمنح متابعيه 9 ملايين دولار

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سارة أشرف

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منح

مليارديد

9 ملايين

تعهد الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، بمنح متابعيه على "تويتر" 9 ملايين دولار، بشرط بإعادة نشر تغريدة له نشرها مطلع يناير، حيث سيتمكن ألف شخص من الحصول على هذا المبلغ.

ووصف ميزاوا الخطوة بأنها بمثابة تجربة اجتماعية جادة، ليرى إذا كانت الأموال المجانية تعزز من شعور الأفراد بالسعادة.

جدير بالذكر أن ميزاوا جمع ثروته من عمله بمجال الموضة والأزياء، واشتهر بطريقة صرفه للأموال حيث أنفق 57 مليون دولار على إحدى لوحات باسكيات، وحجز كل مقاعد رحلة SpaceX الأولى إلى القمر.


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