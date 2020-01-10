» أول فرمان لمدرب الإسماعيلى الجديد

10 يناير 2020 - 10:31 ص

وضع الفرنسى ديديه جوميز، المدرب الجديد لفريق الإسماعيلى معايير صارمة لاختيار القائمة التى سيعتمد عليها فى المباريات المقبلة والتى يستهلها بمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

"جوميز" عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأمس وقام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات.

وأكد الفرنسى على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، والتزام كل لاعب بالوزن المثالى.