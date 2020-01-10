الكويت تعلن الاستنفار العسكري الكامل.. ما الأمر؟

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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

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أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، أنه جرى رفع حالة الاستعداد في الجيش الكويتي والحرس الوطني إلى حالة (3) وهي الاستنفار والاستعداد الكامل للقوات.
يأتي ذلك بالتزامن مع حدة التصعيد بين أمريكا وإيران الأخير، على خلفية مقتل قاسم سليماني وقصف قواعد عسكرية أمريكية في العراق.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصادر لها، أن الجهات العسكرية والأمنية وجهات أخرى تتأهب بكل قواتها للانتشار في جميع المواقع الحيوية والمنشآت المهمة بالبلاد، وذلك للحفاظ على أمن وأمان واستقرار الوطن بعد تزايد وتيرة الأحداث بالعراق وتبادل القصف بين إيران والقوات الأمريكية.

وأضافت المصادر أن هناك عملية رصد ومراقبة من قبل القطاعات الأمنية والعسكرية على مدار الساعة ورفع جاهزية جميع الأجهزة المعنية حول المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد، مشيرة الى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك لتأمينها من أي اعتداءات قد تتعرض لها نظرا للأحداث الجارية بالمنطقة.


وكشفت المصادر عن أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها وتعليماتها الى جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية والتخصصية، بالحجز الكلي ورفع حالة الاستعداد الأمني في أمن الحدود والسواحل والجهات المختصة الداخلية والخارجية والأمن الجنائي والأمن العام والعمليات والمرور والنجدة والأمن الخاص.




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