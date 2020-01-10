» التشكيل المتوقع للزمالك بموقعة زيسكو

10 يناير 2020 - 01:22 م

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الليلة أمام زيسكو الزامبي فى التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ التشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.