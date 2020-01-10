طالب الثانوية العبقري.. يكتشف كوكبا جديدا

10 يناير 2020 - 01:35 م

حقق الطالب الأمريكي بالمرحلة الثانوية وولف كوكير"17 عاما" إنجازا علميا بقدرته علي اكتشاف كوكب جديد بعد خضوعه لتدريب لدي وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

و أثناء تدريب الطالب وولف في مركز جودارد للإطلاق الفضائي في ميريلاند اكتشف كوكبا جديدا أطلق عليه اسم " توي 1338 بي" وهو كوكب يدور حول شمسين، وذلك بعد 3 أيام فقط من التحاقه بالوكالة، حسبما نشرت صحيفة" بيبول " الأمريكية.

وعن اكتشافه قال " وولف"أنه بينما كان يفحص المعلومات التي التقطها المرصد الفلكي" ترانزيتبنج إكسوبلانيت سيرفي" واختصاره باسم"تيس"،لافتا إلي أنه كان يبحث في المعطيات والبيانات عن أي شئ وصفه المتطوعون بأنه نظام متطور أو عن نظام شمسي من نجمين يدوران حول بعضهما ومن موقعنا من الأرض يتبين أن كل منهما يتسبب للآخر في كسوف.

وأضاف بعد التحاقي بـ 3 أيام بالوكالة رأيت إشارة من النظام الذي يطلق عليه توي"1338" وكنت أعتقد في البداية أنه كسوف نجمي لكن التوقيت كان خاطئا وهكذا اتضح انه كوكب ، حسبما ذكرت" ناسا".

جدير بالذكر أن حجم الكوكب الجديد أكبر من الأرض بحوالي 6.9 مرة، أي ما يقارب حجم كوكب زحل ويقع في نظام يبعد حوالي 1300 سنة ضوئية، وهو يدول حول النجمين مرة كل 95 يوم، حيث أن أحد النجمين أكبر من شمسنا بحوالي 10% بينما يعتبر النجم الآخر من النجوم القزمة أي أنه أبرد و أخف وزنا ويمثل ثلث كتلة شمسنا فقط.