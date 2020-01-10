شاهد.. كيف استقبل صلاح ساديو ماني بعد تتويجه أفريقيا

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بعد ما أثار غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن حفل الأفضل في إفريقيا 2019 الجدل، خاصة وأن الفائزة بالجائزة هو زميله المقرب ساديو مان، استقبل النجم المصري زميله السنغالي عقب وصوله إلى مدينة ليفربول لخوض تدريب الفريق، استعدادا لمواجهة توتنهام، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ونشر موقع ليفربول الرسمي صورة لـ محمد صلاح وهو يصافح زميله ساديو ماني وظهرت الابتسامة على وجههما، قبل انطلاق تدريبات الفريق، وذلك بعد فوز اللاعب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019.
وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء الماضي، بمدينة الغردقة، بعد صراع مع زميله في ليفربول محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.



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