شاهد.. كيف استقبل صلاح ساديو ماني بعد تتويجه أفريقيا

بعد ما أثار غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن حفل الأفضل في إفريقيا 2019 الجدل، خاصة وأن الفائزة بالجائزة هو زميله المقرب ساديو مان،

استقبل النجم المصري زميله السنغالي عقب وصوله إلى مدينة ليفربول لخوض تدريب الفريق، استعدادا لمواجهة توتنهام، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.