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"الصحة": الانتهاء من فحص 4 مليون امرأة بمبادرة الرئيس

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وزارة الصحة

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صحة المرأة

مبادرة 100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 مليون و16 الفًا و668 امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار" 100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى، والثانية؛ وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي المفحوصات بالمرحلة الأولى بلغ مليونين و201 ألف و194 امرأة، فيما بلغ عدد من تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية مليون و813 ألفًا و611 امرأة ، مشيرًا إلي أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وقال مجاهد، إن المبادرة مستدامة، وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية، وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، إضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأشار مجاهد، إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية؛ حيث بلغ عدد المفحوصات 455 ألفًا و536 امرأة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي مفحوصات 348 ألفًا و858 امرأة، لافتًا إلي أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg ، إضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، لافتًا إلى ضرورة الإبلاغ عن أي وحدة ترفض تقديم الخدمة.

وأكد مجاهد، أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 التي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية)، وذلك بمشاركة 1321 فريقاً طبياً من السيدات، موضحاً أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.


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