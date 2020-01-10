تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

10 يناير 2020 - 02:04 م

أفادت وسائل إعلام عراقية، أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.







وحسب قناة "السومرية نيوز"، طلب عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب "الآمن" للقوات من العراق.





وأكد عبد المهدي أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.



