وزير الأوقاف: لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها

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الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
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خطبة الجمعة

الأوقاف

مختار جمعة

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفرق بين الاستسلام والسماحة، قائلا :" المستسلم ضعيف لا يمكنه فعل شىء، وإنما الحلم والسماحة يحتاجان إلى قوة تحميهما، معقبا :" لازم لما يجي وقت القوة نستخدمها".

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد قصر عابدين بالقاهرة، اليوم الجمعة، بأن وحدة أبناء الوطن، ووقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، والدولة، والجيش، والشرطة أحد أهم عناصر القوة".

ولفت وزير الأوقاف، إلي أن عوامل سقوط الدول من داخلها أقوى من العوامل الخارجية، موضحا أن التحديات التي تواجهنا تتطلب الوقوف صفا واحدا، معقبا :"حماية الوطن والدفع عنه جزء لا يتجزأ من عقديتنا الدينية، وهو جزء من جيناتنا الوراثية".

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