» فى 44 يوما.. بريطاني يعبر صحراء الربع الخالي

10 يناير 2020 - 02:05 م

نجح المغامر البريطاني أدريان هايز، فى عبور صحراء الربع الخالى بمسافة 1600 كيلو متر على الجمال خلال 44 يوما فقط.

واستطاع البريطاني، دخل موسوعة جينيس مرتين أن يسير على خطى مستكشف بريطاني نفذ الرحلة الشيقة عام 2011 لإظهار جمال الصحراء وقيم البدو وكيفية مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وقطع "هايز" الرحلة بصحبة مواطنيًن إماراتييًن بين صلالة بسلطنة عمان إلى أبو ظبي مرورًا بواحة ليوا ومدينة العين كل هذا على ظهر الإبل وسيرًا على الأقدام بقليل من الزاد.