» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان

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قياس حرارة الاطفال
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متابعات- أمينة عبد العال

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الأطفال

ترمومتر

درجة حرارة

  من الطبيعي أن يقيس الإنسان درجة الحرارة بوضع " الترمومتر" في الفم أسفل اللسان، فهل هذه  هي الطريقة الصحيحة لمعرفة درجة حرارة الأطفال.

أشارت الأبحاث الجديدة أن الطريقة المثلي لقياس درجة حرارة الأطفال هي من خلال " الأذن" بعد عمر سنتين مع زيادة نصف درجة عليها  أو من الجبين بإضافة درجة واحدة لمعرفة درجة حرارة البدن، مع تأكيد الأطباء أن قياس درجة الحرارة من الفم للطفل قبل عمر 5 سنوات خطأ، وستكون غير صحيحة إذا كانت تحت الإبط لأن الطفل يتحرك كثيرا.


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