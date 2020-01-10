» غير الفم .. قياس درجة الحرارة للأطفال من هذا المكان

10 يناير 2020 - 02:13 م

من الطبيعي أن يقيس الإنسان درجة الحرارة بوضع " الترمومتر" في الفم أسفل اللسان، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة لمعرفة درجة حرارة الأطفال.

أشارت الأبحاث الجديدة أن الطريقة المثلي لقياس درجة حرارة الأطفال هي من خلال " الأذن" بعد عمر سنتين مع زيادة نصف درجة عليها أو من الجبين بإضافة درجة واحدة لمعرفة درجة حرارة البدن، مع تأكيد الأطباء أن قياس درجة الحرارة من الفم للطفل قبل عمر 5 سنوات خطأ، وستكون غير صحيحة إذا كانت تحت الإبط لأن الطفل يتحرك كثيرا.