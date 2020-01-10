» ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

10 يناير 2020 - 02:14 م

قال مسؤول بارز في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أطيب أمنياته لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بمناسبة ذكرى ميلاد كيم.







وأوضح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، تشونج إيوي يونج، أن ترامب كلفه بنقل تحياته إلى زعيم كوريا الشمالية، خلال محادثات عقدها المسؤول الكوري الجنوبي في واشنطن في وقت سابق الأسبوع الجاري.









ولم يفصح تشونج عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون رسالة الرئيس الأمريكية للزعيم الكوري الشمالي، أو شكلها أو كيف جرى توصيلها لكيم.









ويعتقد أن ذكرى ميلاد زعيم كوريا الشمالية توافق الثامن من يناير، وأنه قد بلغ من العمر الثامنة والثلاثين. ولم تؤكد بيونج يانج مطلقا يوم ميلاد زعيمها.



