» طلب محرج من "كلوب" للصحفيين

فاجأ المدرب الألماني لنادي ليفربول يورجن كلوب، الصحفيين خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة توتنهام غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرح "كلوب" سؤالا غير متوقع على الصحفيين، بسؤالهم عن المركز الذي كان يشغله مدرب توتنهام الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تساءل قائلا: "هل كان مورينيو يلعب في مركز حارس مرمى؟ إن كنتم لا تعرفون الإجابة، هيا ابحثوا في جوجل".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام غدا السبت، في قمة مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر "الريدز"، جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يشغل توتنهام المركز السادس بـ 30 نقطة.

