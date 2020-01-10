حقيقة فرض ضرائب على تصاريح الدفن

10 يناير 2020 - 04:40 م

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانًا أوضح فيه صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة المالية ضرائب على تصاريح الدفن.

يرصد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الشائعات، التي تداولتها الماقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع ويصدر بيانًا بشأنها.

ومن جانبها نفت وزارة المالية فرضها لآي ضريبة على تصاريح الدفن، مؤكدةً أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون آي رسوم.