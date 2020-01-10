قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

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الطيب حسين

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نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

فادى هاشم

قرار قضائي

دخلت قضية مقتل شاب سوري برصاص فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل أيام،  طورًا جديدًا، عقب صدور أمر قضائي جديد اليوم الجمعة.

القرار الذي أصدرته القاضية غادة عون، نص على استدعاء "عجرم"، على خلفية القضية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الاستدعاء للمطربة اللبنانية جاء من أجل التحقيق معها وعرضها على الطبيب الشرعي.

وصدر الأمر القضائي بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة عجرم.

كما قررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.

وكان البعض قد صرح بأن القتيل دخل منزل الفنانة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمستحقات لقاء عمله في منزل الفنانة.

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