» «تريزيجيه»: رياض محرز فخر للعرب وسعيد لرؤيته

10 يناير 2020 - 05:04 م

أبدى محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بمواجهة الجزائرى رياض محرز، خلال اللقاء الذي سيجمع فريقه بنظيره مانشستر سيتى، والمقرر له مساء بعد غد الأحد على ملعب "فيلا بارك" فى إطار الجولة الـ22 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ونشر الحساب الرسمى لنادى أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لـ تريزيجيه وهو يتحدث عن المواجهة المقبلة، حيث قال :"رياض محرز لاعب كبير وفخر للعرب، ستكون مواجهة مانشستر سيتى قوية للغاية وأنا سعيد لرؤيته يوم الأحد".

ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر الذى يتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد.

ونجح الدولى المصرى فى تسجيل 3 أهداف حتى الآن مع أستون فيلا فى البريميرليج فى أول مواسمه مع الفريق قادما من قاسم باشا التركى.

وشارك تريزيجيه في تعادل ليستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على ملعب "كينج باور" فى ذهاب الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخاض المصرى محمود تريزيجيه المباراة أساسيا في مركز الجناح حتى خرج في الدقيقة 67، أما أحمد المحمدي فظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية اللقاء.

الهدف الأول جاء فى الدقيقة 28 عبر اللاعب فريديريك جيلبير من خلال عرضية أمام المرمى قابلها مباشرة في الشباك، وتعادل ليستر سيتي فى الدقيقة 74 عبر النيجيري البديل كليتشي إيهاناتشو بعد نزوله بدقائق.

ويلتقي الفريقين مجددا فى الإياب على ملعب أستون فيلا يوم 28 ديسمبر الجارى على ملعب "فيلا بارك".