"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

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مفاجآت في وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

ايهاب توفيق

رابعة

عاصم عبد الماجد

وفاة والد ايهاب توفيق

علق عاصم عبد الماجد القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، على وفاة والد إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه يوم أمس في حريق فيلته بمدينة نصر.

وكتب "عبد الماجد" عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "ولما الولد إيهاب توفيق غنى تسلم الأيادي على الجثث المتفحمة بالنهضة ورابعة لم يكن يدري أن أباه سيموت متفحما في الفيللا التي اشتراها له إيهاب من أموال الغناء".

وتابع: "ولم يكن يدري أن الكون كله سيصدح شامتا فيه قائلا: تسلم الأيادي.. تسلم الأيادي يا إيهاب".

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق البالغ من العمر 83 عامًا يوم أمس، في حريق اندلع بمنزله بمدينة نصر، وتم تشييع الجثمان بمسجد السلام ، عقب صلاة المغرب.



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