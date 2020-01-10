» لاعب نيجيري يقترب من الانتقال لليفربول

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المصريون

ليفربول

فوتبول

كشفت صحفية فوتبول ميركاتو، عن اقتراب النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب فياريال من الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة، أن ليفربول سيتحرك لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما مقابل 34 مليون جنيه أسترليني لتدعيم خط هجومه تحسبًا لرحيل أي لاعب من الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرت فيرمينيو خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اللاعب ضمن اهتمامات نادي ليون الفرنسي أيضا، ولكنه غير قادر علي دفع قيمته المالية.


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