بالفيديو والصور.. الثلوج تجتاح السعودية

10 يناير 2020 - 05:18 م

اجتاحت الثلوج منطقة شاسعة من مرتفعات تبوك شمال المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، ما دعا السلطات إلى التدخل.

وأظهرت صور التقطتها وسائل إعلام محلية مساحات واسعة من المرتفعات وقد غطتها الثلوج، حيث التقطت صور ومقاطع فيديو وثقت المشهد.

وشملت الثلوج مناطق (اللوز وعلقان والقرى القريبة من الزيتة والحرة ورحيب)، في الوقت الذي وجّه فيه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك ورئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، الجهات المعنية، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد تساقط الثلوج المتوقعة.

وكشفت الصور التي نشرتها صحيفة "سبق" السعودية أماكن تساقط الثلوج في منطقتي علقان والظهر، حيث اكتست الأرض بالأبيض، فيما حرص المتنزهون والهواة على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.





يشار إلى أن هذه المناطق تُعرف هذه المرتفعات اليوم بـ "منطقة نيوم"، وتبعد عن مدينة تبوك 200 كم تقريبا، ولا تدوم الثلوج في تلك المناطق وقتا طويلا وتبدأ بالذوبان بمجرد شروق الشمس ولا تستمر أكثر من 24 ساعة إلا إذا توالى تساقط الثلوج.





هطول ثلوج مميز مع أذان الفجر في #علقان #الظهر بمنطقة #تبوك

تصويري وتعليقي

الجمعة 15 جمادى الأولى 1441 الموافق 10 يناير 2020 pic.twitter.com/iXcqmfHAQf — أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) January 10, 2020





