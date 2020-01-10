» بالصور.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه بتكلمة 100 مليون جنيه

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، اليوم الجمعة، أعمال الترميم والتطوير التي تمت بالمعبد اليهودي "إلياهو هنابي"، بمحافظة الإسكندرية، والذي يعتبر أقدم المعابد اليهودية بالشرق الأوسط، حيث تم ترميمه خلال الأشهر الأخيرة بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

جاء الافتتاح بمشاركة كل من الدكتور زاهي حواس، وغادة شلبي، نائب وزير الآثار والسياحة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلي مجموعة من السفراء الأجانب فضلاً عن وقيادات من وزارة السياحة والآثار.

وتضمنت أعمال مشروع الترميم، التدعيم الإنشائي للمبني والترميم المعماري الدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة الي تطوير نظم الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار.

ويعتبر المعبد اليهودي أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في عام 1345م.











