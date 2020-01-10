  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وزيسكو

أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو

ابي احمد وترامب

"ترامب" يصدم إثيوبيا

السعودية اليوم

السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

محمد صادق

جدل حول الصلاة على محفظ قرآن أدين في جرائم جنسية

سد النهضة

مصر تُكذب إثيوبيا بشأن سد النهضة

قاعدة أمريكية

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن

الثلوج

بالفيديو والصور.. الثلوج تجتاح السعودية

ستولتنبيرج

الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أوكراني

بي بي سي

«سميرة أحمد» تحصل على 700 ألف جنيه إسترليني تعويضًا من «بي بي سي»

الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

علاقة بين القتيل والزوج.. تطور جديد في قضية «نانسي عجرم»

قضايا وحوادث

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قرار قضائي جديد صادم لـ"نانسي عجرم"

#

تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

#

انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

#

نانسي عجرم توجه رسالة لأسرة القتيل

نانسي عجرم

فيلا نانسي عجرم

قتيل فيلا

زوج الفنانة نانسي

كشفت زوجة قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي تدعى "أم حسن"، وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة.

وذكرت في التحقيقات الجارية حول القضية، أن زوجها تردد على منزل زوج "عجرم" مرات عديدة، وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي.

وكان الشاب السوري محمد حسن الموسى، قد قتل على يد زوج نانسي عجرم الطبيب فادي الهاشم، بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة.

ورفضت والدة الشاب السوري الذي قتل داخل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تلقي العزاء من الأخيرة.

وقالت فاطمة موسى، والدة الشاب محمد موسى، الذي قتل برصاص فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم خلال محاولته اقتحام منزلها فجر الأحد الماضي، إنها لا تقبل العزاء في نجلها.

وكانت "نانسي" قدمت العزاء لأسرة الشاب القتيل، قائلة: "بدي عزي والدته وزوجته وما في بعتقد ولا بي بحس أنه الغبرا عم تمس أولاده وبيسكت".

لكن والدته ردت عليها في مقابلة مع إذاعة "ميلودي أف أم" السورية: "ليش تعزيني وهني قتلوا ابني؟"، مشيرة إلى أنها كانت لتقبل العزاء لو أطلقت على الأخير طلقة واحدة لا 16 أو في حال كان يحمل سلاحًا خطرًا.

وأشارت على خلاف ما هو معلن عن حمله سلاحًا لحظة الهجوم، إلى أنه كان أعزل، واستدركت قائلة: "متل ما ولادا غاليين عليها ابني غالي".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر: هذا ما يجب فعله عند خسوف القمر
» بالصور.. الثلوج تغطي سانت كاترين
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام زيسكو
» بالفيديو.. اغتيال مراسل تلفزيوني على الهواء في العراق
» علاقة بين القتيل والزوج.. تطور جديد في قضية «نانسي عجرم»
» بث مباشر.. مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي
» بالصور.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه بتكلمة 100 مليون جنيه
» «فايلر» عن مواجهة الأهلي وبلاتنيوم: جاهزون
» الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات
» «إكرامي»: الفوز هدف الأهلي أمام بلاتنيوم
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية