«الصخرة» يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بلاتنيوم

10 يناير 2020 - 06:53 م

وجه وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة للاعبي الفريق الأحمر قبل مباراتهم المرتقبة أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.



ويستضيف ملعب "ماندافا" بمدينة بولاوايو، مباراة الأهلي وبطل زيمبابوي، بالساعة الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت رسالة صخرة دفاع الأهلي، وائل جمعة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتأكيده أن فوز الأهلي على بلاتينيوم أمر حتمي، وذلك قبل مواجهة الهلال السوداني، ثم فريق النجم الساحلي التونسي.

وأشار جمعة، إلى أن التحضير الذهني في مثل هذه المواجهات، عامل مهم للعودة بنقاط المباراة الثلاث.

ويتساوى النجم الساحلي والأهلي والهلال السوداني بـ6 نقاط لكل فريق، فيما يأتي فريق بلاتينيوم رابعًا بدون نقاط، لمنافسات المجموعة الثانية، من البطولة القارية.