» بالفيديو.. اغتيال مراسل تلفزيوني على الهواء في العراق

10 يناير 2020 - 07:19 م

نشر ناشطون عراقيون مقطع فيديو يظهر عملية اغتيال مصور ومراسل تلفزيوني بهجوم مسلح في محافظة البصرة العراقية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عملية الاغتيال بدأ بإقدام مسلحين مجهولين على قتل مراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، موضحة ان هذا تم أثناء تغطيتهما للتظاهرات الشعبية في محافظة البصرة".

وذكرت أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقاً بعملية القتل".

وشهد العراق اليوم الجمعة، تجدد المظاهرات المناهضة للسلطات الحاكمة بسبب الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.