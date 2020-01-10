اتحاد الكرة: لا تراجع عن تطبيق تقنية ''الفار''

10 يناير 2020 - 07:26 م

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اجتماعه مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية الدوري الممتاز، أمس الخميس، جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته.





شهد الإجتماع حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره و معه محمد فضل وأحمد عبدالله عضوي المجلس ووليد العطار المدير التنفيذى ، بينما تواجد من الأندية محمد مصيلحي و معه فايز عريبي رئيس نادي طنطا وإبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي وسمير حلبية رئيس نادي المصري و محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون و أحمد حسن ممثل نادي سموحة.





أضاف رئيس الاتحاد أن الحوار كان مثمرًا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفي مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.





وقال الجنايني إن المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم.





كما أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي ، حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة السيد رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا.





وأوضح عمرو الجنايني أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود