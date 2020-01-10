السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

10 يناير 2020 - 07:48 م

أطلق خبراء الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تحذيرات من الطقس، في اليوم الذي شهد تساقط الثلوج شمالي البلاد.

وحذر الخبراء من أن "القادم أسوأ"، بعد تساقط كثيف للثلوج في تبوك، بحسب موقع "سبق" السعودي.

وقال حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية في المملكة، إن بلاده مقبلة على "تغير مناخي واسع النطاق"، مضيفًا أنه: "يبدو أن أجواء السعودية، بما فيها الرياض ومكة المكرمة، مقبلة على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية".

وأضاف أقدم مقدمي النشرة الجوية في التلفزيون السعودي،أن: "كل ما سنحتاجه هو عامل زمني ليس بالبعيد ولا بالقريب، الوشاح الأبيض الذي غطّى أجزاءً من منطقة تبوك، بدأ في الظهور مع أوائل يناير، وبدأت مقدمات علمية تشير إلى إمكانية هطول ثلوج على أجواء المملكة".

وأكمل: "في المناطق الشمالية الغربية، بعد ضعف المرتفع الإفريقي الذي كان مانعاً لعبور منخفضات المتوسط لأجوائنا تم العبور والتقاء المحاور بين الكتلة الباردة عبر المتوسط والدافئة على القطاع الغربي، التى ساعدت في تحسن الرطوبة البنائية في المنطقة، وتم توفر المعطيات من عملية تبريد والتقاء محاور وحرارة بلغت 28 على مستوى 500 هيكتوباسكال".

وتابع: "تدفق الهواء البارد على كافة أجواء المملكة وهطول الثلوج على مرتفعات تبوك الورد، والكل تغنى به، وما يؤسف لم أجد ما يشير للأسباب العلمية لذلك، وما مدى الاستعداد مستقبلاً لمواجهه تلك الأسباب العلمية ومسمياتها ومدى إمكانية ما يمكن تعديله من البنية التحتية لمواجهة التغير المناخي إلى نسبة هطول الأمطار وكثافة الثلوج على الشمال وسماكة وتكون الصقيع على الوسطى، لأننا قادمون على تغير مناخي واسع النطاق في جميع العناصر الجوية على كافة أجواء المملكة".