  • الجمعة 10 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك وزيسكو

أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو

ابي احمد وترامب

"ترامب" يصدم إثيوبيا

السعودية اليوم

السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق

محمد صادق

جدل حول الصلاة على محفظ قرآن أدين في جرائم جنسية

سد النهضة

مصر تُكذب إثيوبيا بشأن سد النهضة

قاعدة أمريكية

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن

الثلوج

بالفيديو والصور.. الثلوج تجتاح السعودية

ستولتنبيرج

الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أوكراني

بي بي سي

«سميرة أحمد» تحصل على 700 ألف جنيه إسترليني تعويضًا من «بي بي سي»

الجنازة

"عبد الماجد" شامتًا في إيهاب توفيق: "تسلم الأيادي"

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام زيسكو

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "زيسكو"

#

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك في مواجهة أسوان

#

"بن شرقي" يقود هجوم الزمالك أمام زيسكو

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام.
 ويضم التشكيل:


محمد أبو جبل في حراسة المرمي


محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع 


طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط


مصطفي محمد لخط الهجوم 


ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر: هذا ما يجب فعله عند خسوف القمر
» بالصور.. الثلوج تغطي سانت كاترين
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام زيسكو
» بالفيديو.. اغتيال مراسل تلفزيوني على الهواء في العراق
» علاقة بين القتيل والزوج.. تطور جديد في قضية «نانسي عجرم»
» بث مباشر.. مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي
» بالصور.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه بتكلمة 100 مليون جنيه
» «فايلر» عن مواجهة الأهلي وبلاتنيوم: جاهزون
» الجيش ينفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات
» «إكرامي»: الفوز هدف الأهلي أمام بلاتنيوم
» رئيس جمعية «الإعجاز العلمي المتجدد»: الرضاعة الطبيعية جدار حماية من الأمراض

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية