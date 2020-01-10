ترتيبات كأس العالم ساتوك للأيتام على مائدة اجتماع محافظة تيزانيت

10 يناير 2020 - 08:51 م





تواصل مسئولو محافظة تيزنيت المغربية مع شيخة آل ثانى خلال الاجتماع الثانى أقيم اليوم فى المحافظة لماقشة الأمور الخاصة ياستضافة النسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام 2015 حيث تقام البطولة فى ابريل المقبل .

حضر الاجتماع عامل صاحب الجلالة السيد حسن خليل محافظ تيزنيت والسيد عبد الله غازي ، رئيس المجلس الإقليمي والسيد عزيز بودربالة ، نجم الكرة المغربية السابق وأفضل 200 لاعب كرة قدم إفريقي خلال الخمسين سنة الماضية والسيد محمد بودربال رئيس القسم الاجتماعي في المنطقة و عبدالله عماري الراعي لبطولة كأس العالم ساتوك 2020 .

وجاء خلال الاجتماع مناقشة الامور التنظيمة سواء الخاصة بالاطفال واستقبالهم واقامتهم التى ستكون على افضل ما يكون فى المحافظة لاسيما ان هناك تشويق كبير لدى الجميع لاتمام هذا العمل الانساني على افضل ما يكون وايضا مناقشة كيفية استعداد البنية التحتية والملاعب التى سوف تستضيف البطولة ولحجان التنظيم الخاصة بالحدث وكيفية التنسيق مع مسئولي مؤسسة ساتوك حول الضيوف الذي سيتواجدون فى البطولة لمؤازرة الاطفال الايتام والوقوف بجوارهم .

وتواصلت شيخة آل ثانى مع المسئولين فى محافظة تيزانيت من أجل مناقشة الترتيبات التى تمت حتى الان لاستضافة البطولة وكيفية توفير سبل الراحة للأطفال الايتام وهو ما يقوم به المسئولين فى تيزانيت الذين يبذلون جهود كبيرة لاخراج الحدث على افضل ما يكون لايمانهم بالفكرة ومساعدة الايتام

وكانت شيخة آل ثانى رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساتوك بروتوكول تعاون مع مجلس مدينة تيزنيت المغربية مقتضاه استضافة المدينة المغربية للنسخة الثالثة لفعاليات بطولة كأس العالم للأيتام التى تنظمها المؤسسة منذ عام 2015

واتفق الطرفان حول بنود البرتوكول والذي يتضمن أسس التعاون بين الطرفين في تنظيم البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة لإسعاد الأطفال الأيتام والمحرومين.