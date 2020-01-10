الطليقان فلوكس وشيحة قريبًا في «طلقني شكرًا»

تعاقد كلًا من الفنان أحمد فلوكس وطليقته الفنانة هنا شيحة مع شركة «Hulk Studios » للمشاركة في المسلسل الإذاعي «طلقني شكرا»، حيث يعد هذا التعاون الفني الأول لهما بعد إعلان الانفصال.

وجار حاليا تنفيذ المسلسل «طلقني شكرا» والتحضير له والاستقرار على الأبطال المقرر مشاركتهم فيه، تمهيدا لبدء تسجيله خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن هنا شيحة وأحمد فلوكس انفصلا بعد زواج لم يستمر سوى 9 شهور تقريباً، وظلا أكثر من 3 شهور يتكتمان على الخبر حتى أعلنته الفنانة بنفسها.