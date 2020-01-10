» مفاجأة السويسري لإفريقيا.. "فايلر" يجهز لاعبًا أبهره أمام الزمالك

10 يناير 2020 - 09:11 م

يعقد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، آمالًا كبيرة خلال الفترة المقبلة على قيد أحد نجوم فريق الشباب بالقائمة الإفريقية بعد تألقه أمام الزمالك.

وكان الأهلى قد أعلن قيد نجم القلعة الحمراء الجديد محمود عبد المنعم كهربا إلى القائمة، ولكن إصابة سعد سمير دفعت به إلى التفكير في نجم فريق الشباب محمد عبد المنعم.

ويرغب فايلر في ضم المدافع الشاب، محمد عبد المنعم إلى قائمة الأهلي الإفريقية، خاصة بعد تعرض سعد سمير للإصابة في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بالجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء سعي "فايلر" إلى ضم اللاعب الواعد بعد أن رآه مع فريق الشباب وتحديدا أمام الزمالك.

وقرر المدرب السويسري الذي يؤدي نتائج جيدة مع الأهلي، تصعيده اللاعب للفريق الأول استعدادًا لقيده إفريقيًا.

ويلاقي الأهلي غدًا بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.