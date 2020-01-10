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5 طرق تساعدك على التخلص من عادة قضم الأظافر

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5 طرق تساعدك على التخلص من عادة قضم الأظافر
5 طرق تساعدك على التخلص من عادة قضم الأظافر
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فتحي مجدي

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قضم الأظافر من العادات السيئة التي يفعلها الملايين، على الرغم من التحذيرات الصحية المتزايدة من مخاطرها، بالنظر إلى ما قد تحمله من أمراض تجد طريقها إلى الجسم بسهولة.

معظم من يقضمون الأظافر يشعرون بالخجل من عادتهم ومحاولة العديد منهم، غير أن الأمر ليس بالمستحيل تمامًا، بل هو ممكن في حال أراد الشخص أن يتوقف عن ذلك، من خلال 5 خطوات تساعده على التخلص من هذه العادة السيئة.

وصرحت الدكتورة سارة جارفيس، طبيبة سباق الجائزة الكبرى، ومديرة موقع " "Patient.info الصحي، لموقع "صن أونلاين": "لا توجد وسيلة فعالة لوقف قضم بالأظافر. هناك القليل من الأبحاث حول الطرق الفعالة في التخلص من ذلك".

وأضافت: "هناك العديد من الحلول التي يبدو أنها مفيدة لبعض الناس"، طارحة مجموعة من النصائح للمساعدة على التوقف عن قضم الأظافر، على النحو التالي:

. التفكير في الدوافع

أولاً، فكر في ما يجعلك تبدأ في قضم أظافرك، هل يحدث أكثر عندما تشعر بالملل أو التوتر؟ ربما يحدث ذلك عندما تكون جائعًا أو محبطًا؟

تقول "جارفيس": "أول شيء يجب فعله هو محاولة معرفة ماهية الدافع لذلك. بعض الناس يقضمون أظافرهم عندما يشعرون بالملل، والبعض الآخر عندما يتعرضون للتوتر. معرفة ما الذي يجعلك تفعل ذلك يمكن أن يساعدك على معالجة السبب الأساسي".

. القيام بعادة أخرى

بمجرد الانتهاء من ذلك، حاول إلهاء نفسك بشيء آخر.

تقول الدكتور جارفيس: "إذا كان التوتر هو السبب، فكر في القيام بعادة أخرى، يستخدم بعض الأشخاص شريطًا مرنًا حول معصمهم، ينشغلون به عندما يتعرضون للإجهاد. أو من خلال القيام بتمارين الاسترخاء".

إذا كان ذلك بسبب الشعور بالملل، ابحث عن كرة ضغط، أو مكعب روبيك، أو امضغ "العلكة"، حتى يبقي فمك مشغولًا".

. إبقاء الأظافر قصيرة

قد تكون أظافرك قصيرة من القضم بالفعل، لكن حاول قصها للتأكد من عدم وجود شيء تقضمه. استخدام قلامة الأظافر لإبقائها قصيرة, يعني أنك لن تجد شيئًا تقوم بقضمه.

تقول الدكتور جارفيس: "إن قص أظافرك قد يقلل من قيامك بالعادة العادة، أو من خلال تلوين الأظافر بالسوائل، لتجعل مذاقها منفرًا لك عن القيام بقضمها".

4. التركيز على كل إصبع

قد يبدو هذا حل طويل المدى، لكن قد يكون هو الحل الفطام ببطء، من خلال التوقف عن عض أصبع في كل مرة. ابدأ بالإبهام، وحرك إصبعك للأعلى أسبوعًا بعد أسبوع، أو شهرًا بعد شهر.

. ارتداء اللاصقات

قد ترغب فقط في ارتدائها أثناء وجودك في المنزل، حتى تتوقف عن قصم الأصابع، ويساعدك على التخلص من هذه العادة. أما إذا كنت تريد تجنب متاعب اللاصق على مدار اليوم، فجرب القفازات، يمكنك ارتدائها بسرية وسرعة إزالتها.


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