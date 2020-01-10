الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم لطقس يوم غد السبت، حيث من المتوقع انتهاء موجة الطقس السيئ، وعودة درجات الحرارة إلى الارتفاع، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس.

ومن المتوقع أن يشهد يوم غدًا سطوعاً للشمس، كما أن الأسبوع الحالى سيشهد استقراراً كاملاً فى حالة الطقس، وسترتفع درجات الحرارة تدريجياً، لكى تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وكانت محافظات الجمهورية قد شهدت تقلبات في الطقس خلال الأيام الماضية، كذلك استمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظات القاهرة والوجه البحرى، وتأثرت المحافظات الساحلية بالطقس السيئ، كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما زاد الإحساس بشدة وبرودة الطقس.

وتساقطت الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما امتدت متوسطة الشدة إلي مناطق من الوجه البحري يوم الثلاثاء الماضي، وامتدت يوم الأربعاء إلي سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نهارا، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء:







