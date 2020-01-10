«التعليم» تُلغي قرارات وزارية سابقة خاصة بندب المعلمين

أحمد سالم
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2020 م بسحب القرارين الوزاريين رقما 308، و309 لسنة 2019 م وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2018.
جاء ذلك بعد تشكيل لجنة لإعادة النظر في القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد الندب والإعارة لأعضاء هيئة التعليم ووظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.
والجدير بالذكر أن هذه القرارات أصدرها الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق لتنظيم قواعد ندب المعلمين والترشح للوظائف القيادية والإشرافية بالإدارات والمدارس.
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