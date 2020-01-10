ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الطيب حسين
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار آخر التعاملات أمس الخميس.
وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
جاء هذا في حين بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي 16 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل الدولار 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.
أما بنك عودة فبلغ سعر العملة الخضراء 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
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