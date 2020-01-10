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شرطة الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين في القدس

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إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع شرطة الاحتلال بالقدس
إصابة 10 فلسطينيين في مواجهات مع شرطة الاحتلال بالقدس
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المصريون ووكالات

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في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، طفلين فلسطينيين في بلدة سلوان وسط القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي) بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت محمد هيموني (15 عاما) ومحمد أبو قلبين (13 عاما) من حي رأس العامود.
وادعت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنّ الطفلين ألقيا حجارة باتجاه مركبة تابعة للمستوطنين في المنطقة.
وأشار إلى أنه تم تحويلهما للتحقيق، مشيرًا إلى أنهما من سكان رأس العامود.
وتقوم القوات الإسرائيلية باعتقالات في أنحاء مدينة القدس بشكل شبه يومي.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 طفل، حسب نادي الأسير الفلسطيني . -

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