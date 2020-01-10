» أوكرانيا تكشف تطورات جديدة بشأن الطائرة المنكوبة

10 يناير 2020 - 10:40 م

قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الجمعة، إنّ محققي بلاده لم يجدوا أي دليل يشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة للخطر قبل تحطمها.



جاء ذلك في موجز صحفي للوزير بريستايكو، تعقيبًا على حادثة الطائرة المنكوبة في إيران، الأربعاء، حسبما نقلت قناة "ناش" الأوكرانية.



وأضاف: "فريق من 50 محقق أوكراني يعملون على الأرض في إيران، ولم تسفر تحليلاتهم لمسار الطائرة عن أي شئ يشير إلى أنها كانت معرضة للخطر".



كما أشار إلى عدم توفر أدلة كافية تحسم الجدل بين فرضيتي "العمل الإرهابي أو وقوع أحداث غير طبيعية على متن الطائرة".



ولفت أنه بناء على المعلومات الواردة من مركز مراقبة القيادة الجوية، كانت آخر محادثة مع قائد الطائرة توضح أنها "تعمل بشكل طبيعي"، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أكد بريستايكو سماح السلطات الإيرانية للمحققين الأوكرانيين بالاطلاع على الصندوقين الأسودين للطائرة، إضافة إلى العمل في موقع التحطم ومعاينة بعض الحطام، إضافة إلى الحصول على التسجيلات التي تمت بين الطائرة ومركز المراقبة.



وتابع: "نقرر مع الإيرانيين المكان الذي سيتم فيه فك محتويات الصندوقين الأسودين وتحليلهما، ورغم أنهم يريدون القيام بذلك في إيران، إلا أننا نريد تحليل الصندوقين في كييف (العاصمة الأوكرانية)".

وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" مما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وطرح مسؤولون أوكرانيون، الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة التي كانت متجهة من طهران إلى كييف.

وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إن الطائرة ربما "تعرضت لعمل إرهابي، أو أصيبت بصاروخ أرض جو".

وأضاف أن السبب الثالث الذي قد يفسر تحطم الطائرة "هو تعرض محركها لانفجار إثر مشاكل فنية".