طهران تعلن السبت تقريرا أوليا عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

10 يناير 2020 - 11:00 م

تعتزم اللجنة الإيرانية المختصة بالتحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية، إصدار تقريرها الأولي السبت، حول أسباب وقوع الحادثة.



ونقلت وكالة أنباء "فارس"، الجمعة، عن مسؤول إيراني (لم تسمه)، أنّ اللجنة ستكشف السبت سبب سقوط الطائرة، بعد اجتماع يشارك فيه خبراء من داخل البلاد وخارجها.

وأشار المسؤول إلى أنّ التقرير سيكون مبنيا على الأدلة الأولية التي عثرت عليها لجنة التحقيق.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الرئيس الأوكراني "جميع الشركاء الدوليين"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لتبادل جميع المعلومات ذات الصلة بحادث الطائرة.

ويقول زعماء غربيون إن الطائرة المنكوبة على ما يبدو ضربها صاروخ أرض جو عن غير قصد قرب طهران.

فيما أفادت إيران بأن لديها أدلة مقنعة على عدم سقوط الطائرة بصاروخ.

والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

وطرح مسؤولون أوكرانيون، الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة التي كانت متجهة من طهران إلى كييف.

وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إن الطائرة ربما "تعرضت لعمل إرهابي، أو "أصيبت بصاروخ أرض جو".