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حفيدة محمدعوض تكشف أسرار طفولتها مع جدها

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الفنانة جميلة عوض
الفنانة جميلة عوض
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فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها في طفولتها

كشفت الفنانة جميلة عوض، عن أسرار خاصة عن طفولتها مع جدها الفنان محمد عوض.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها كانت تعيش مع جدها في المنزل وكان قريب منها للغاية.
وأوضحت أنه في أحد المرات كانت معه في المسرح وقامت بالبكاء بشكل هيستري وقام بحملها و«غمز» للجمهور، مضيفة أن المسرحية كانت تضم أطفال لذلك تواجدت معه على خشبة المسرح.

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