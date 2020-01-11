» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

11 يناير 2020 - 12:00 ص

أكدت د. إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة برد شديدة، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات عن مثيلتها في هذا الوقت من العام السابق، مشيرة إلى أن نشاط الرياح كان يزيد من الشعور بالإحساس بالبرودة، ودرجة الحرارة في سانت كاترين تنخفض إلى أقل من الصفر.



وكشفت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الجمعة، عن انتهاء حالة عدم الاستقرار يوم الجمعة، وبداية من السبت ستزداد فترات سطوع الشمس، وسنشعر بالدفء في فترات النهار، ولكن الليل شديد البرودة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وتهدأ الرياح.

