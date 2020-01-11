أردوغان أرسل 35 جندي إلى ليبيا مات منهم 3 جنود

11 يناير 2020 - 12:30 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرسل 35 جنديًا تركيًا إلى ليبيا، وتوفى منهم 3 جنود، مشيرا الى أن الرئيس التركي أردوغان يروج أن تدخلهم في ليبيا لوقف الدماء، لافتا إلى أن هناك مسئول تركي تحدث عن إمكانية قيام علاقات جيدة مع مصر.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أنه لأول مرة يتحدث الأتراك عن علاقات مع مصر، قائلا : "أول مرة من وأنا بشورت أسمع مسئول تركي بيتكلم عن علاقات جيدة مع مصر".

