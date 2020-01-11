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ماذا قال نجيب ساويرس عن سوق العقارات في مصر

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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المصريون ـ متابعات

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ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

أعرب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن سعادته بافتتاح حديقة "زد" بالشيخ زايد أمس الخميس، قائلا: "شوفت هناك ألعاب نارية مشفتهاش في أي حتة في العالم"، مشيرا إلى أنه يريد أن ينفذ مشروع "يبسط الناس"، ويريد أن تكون مشروعاته سببا في سعادة الناس.
وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب  في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن سوق العقارات في مصر جيد، حيث أن المعروض يساوي 10% من المطلوب، ولكن أسعار الخامات ستكون هى المشكلة، معلنا أنه سينفذ مشروع سكني جديد في منطقة التجمع الخامس.
وعن تغريدته الخاصة بأن الرئيس ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم، عقب "ساويرس" قائلا: "دي مجرد تمنيات وتوقعات، بس هيكسب غصب عني، وأنا مش بحبه".

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