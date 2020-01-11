» تفاصيل أزمة أوباما واعتراضه في مباراة الزمالك وزيسكو

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، التي أقيمت مساء الجمعة، بدوري الأبطال، شهدت أزمة بين يوسف أوباما لاعب الفريق الأول بالزمالك، والجماهير المتواجدة بملعب السلام.
وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن يوسف أوباما تفاجأ برد فعل غاضب من الجماهير بسبب كثرة تمريراته الخاطئة خلال المباراة، ليدخل فى نقاش حاد مع جماهير المقصورة وفى مقدمتهم رئيس القلعة البيضاء، مرتضى منصور.
وأشار هاني حتحوت إن يوسف أوباما جلس على مقاعد البدلاء، بعد انتهاء أزمته معه إدارة الزمالك، خاصة إن مرتضى منصور، لم يلتفت لرد فعل اللاعب وعلامات الغضب التي ارتسمت على وجهه، لتنتهي الأزمة سريعا.


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