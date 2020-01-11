» الخطيب يصالح جماهير الأهلى بهذا الأمر المثير

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الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طالب بعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، مع وزارة الرياضة وإدارة اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.
وأضاف «حتحوت» خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدي البلد»، إن الخطيب يسعى لمصالحة جمهور الأهلي، الذى يشعر بالغضب بسبب المعاناة التى تعرض لها خلال مباريات فريقه الأخيرة.
ووصف «حتحوت»، الخطوة التى أقدمت عليها إدارة الأهلي، بالذكية، خاصة أنها جاءت كبادرة من النادي الأهلي، لإرضاء جماهيره، وكأنه يسعى لإيصال رسالة مفادها « أنا مش ناسيكم ».
واوضح «حتحوت»، أن الاجتماع سيشهد مناقشة وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات.

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