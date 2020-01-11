  • السبت 11 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قتيل فيلا نانسي عجرم

زوجة قتيل نانسي عجرم تكشف أخطر ما أخبره به قبل وفاته

إيهاب توفيق

شاهد .. فيديو يُظهر لحظة محاولة إيهاب توفيق إنقاذ والده

السلطان قابوس

وفاة السلطان قابوس بن سعيد .. وخليفة "سري" له

نجيب ساويرس

ماذا قال نجيب ساويرس عن سوق العقارات في مصر

إيران وأمريكا

هذا هو السبب الحقيقي للصراع بين أمريكا وإيران

عمرو أديب

عمرو أديب: مصر تواجه هذه المشكلة الخطيرة في 2022

سد النهضة

"أديب" يكشف مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات سد النهضة

أعشاب

العلاج بالأعشاب.. بيع الوهم للمصريين فى «أزايز».. أم بديل آمن؟

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الطقس

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

وفاة السلطان قابوس بن سعيد .. وخليفة "سري" له

عرب وعالم

السلطان قابوس
السلطان قابوس
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عمان تصدر بيانًا عاجلًا عن «تدهور صحة» السلطان قابوس

#

البرلمان العربي يعلق على وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

#

الرئيس الجزائري يشكر قيس سعيد على "عبارات الود" تجاه بلاده

#

وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

وفاة قابوس بن سعيد

وجه مجلس الدفاع الأعلى بعمان ، مجلس العائلة المالكة الانعقاد لاختيار خليفة للسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 سنة

ولم يعلن السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم بلاده منذ عام 1970 تعيين خليفة له ولم يكن له أولاد يخلفونه.

وينص النظام الأساسي للحكم في عمان أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى ليختار خليفة للسلطان خلال 3 أيام من وفاته.

وفي حال لم يتفق أعضاء هذا المجلس ، يتم اللجوء إلى رسالة سرية تركها الراحل يعلن فيها عن خليفة له.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الخطيب يصالح جماهير الأهلى بهذا الأمر المثير
» تفاصيل أزمة أوباما واعتراضه في مباراة الزمالك وزيسكو
» عمرو أديب: 2020 سنة النحس على هؤلاء
» الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة
» حفيدة محمدعوض تكشف أسرار طفولتها مع جدها
» أوكرانيا تكشف تطورات جديدة بشأن الطائرة المنكوبة
» السعودية تحذر: تغير مناخي واسع النطاق
» مسئول إيراني: هجماتنا لم تستهدف قتل جنود أمريكيين
» لبنان: قضية غصن لن تؤثر على العلاقة مع اليابان‎
» الزمالك يقترب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
» جدل حول الصلاة على محفظ قرآن أدين في جرائم جنسية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر