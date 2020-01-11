شاهد .. فيديو يُظهر لحظة محاولة إيهاب توفيق إنقاذ والده

11 يناير 2020 - 06:09 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب مقطعا فيديو مثيرًا للفنان إيهاب توفيق أثناء محاولته إنقاذ والده من الموت بعد احتراق فيلته.



وقال حمادة عبد الرحمن - صديق إيهاب توفيق - إن الفنان كان يحتفل بعيد ميلاده وعاد قبل الحريق بربع ساعة وفي أثناء تواجده بالمرحاض سمع أصواتا غريبة فخرج وعلم أن هناك حريق بشقة والده.



وأشار إلى أن الحريق حدث بسبب سقوط المدفأة على كرسي مما أدى لاحتراقه لكن الخادمة بالمنزل لم تحسن التصرف ولم تستطع إطفاء الحريق .



وأوضح "عبد الرحمن" في الفيديو الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب أن إيهاب توفيق صعد للدور الأعلى وحاول النزول منه لشقة والده وسط صرخات الناس التي حذرته من الوقوع.



وأكد أن والد إيهاب توفيق توفي مختنقا ولم تممسه النيران.



